Las letras de La Bañeza brillan como nunca

Leonoticias León Sábado, 25 de octubre 2025, 11:18 Comenta Compartir

El Ayuntamiento de La Bañeza ha procedido a la iluminación de las letras decorativas con el nombre de la ciudad, situadas en la rotonda principal de la carretera N-VI. Esta actuación se enmarca dentro del plan municipal de mejora lumínica y embellecimiento urbano, cuyo objetivo es realzar los elementos decorativos y potenciar la imagen estética y turística de la ciudad.

Con esta intervención, las letras —instaladas recientemente— pasan a formar parte del conjunto de espacios y monumentos que cuentan con iluminación artística en La Bañeza. La iniciativa busca crear puntos de atracción visual tanto para los vecinos como para los visitantes, contribuyendo así a reforzar la identidad y el atractivo del municipio.

El proyecto ha sido impulsado desde la Concejalía de Medio Ambiente, que dirige Elena Baílez, y continúa la línea de trabajo desarrollada en los últimos años para la mejora de la imagen nocturna de la ciudad. En este sentido, el Ayuntamiento ha llevado a cabo diversas actuaciones de iluminación artística en edificios emblemáticos como las iglesias, el propio edificio consistorial, las capillas de las cofradías o la Casa del Capataz.

Ampliar Visita a la Casa de la Poesía Un grupo de estudiantes de 3º de ESO del IES Ornia de La Bañeza realizó una visita cultural a la Casa de la Poesía – Fundación Antonio Colinas y a la exposición «Alfabetos del Mundo», de la artista Isabel Cantón, que se exhibe durante este mes de octubre en el Centro Cultural Tierras Bañezanas. Los alumnos fueron recibidos por el propio Antonio Colinas, quien les ofreció una visita guiada por la Casa de la Poesía, recorriendo las diferentes etapas de su obra y compartiendo con ellos su experiencia literaria. Posteriormente, el poeta acompañó al grupo al Centro Cultural Tierras Bañezanas, donde explicó de manera didáctica diversos aspectos y curiosidades sobre los alfabetos, tema central de la exposición. La muestra pone en valor una de las facetas fundamentales del lenguaje: los sistemas de escritura como vehículo de transmisión del conocimiento a lo largo de la historia.