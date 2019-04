CCOO convoca a la plantilla de Embutidos Rodríguez a una huelga el 10 de abril para «evitar el fraude y la explotación laboral» Imagen del conflictoi en Embutidos Rodríguez durante una huelga anterior. / Campillo El sindicato critica a UGT por «vender de manera mediática» una supuesta regularización de 60 trabajadores y pide a la Junta que no pague las ayudas a una empresa que facturó 153 millones en 2018 LEONOTICIAS Valladolid | León Jueves, 4 abril 2019, 19:31

La Federación de Industria de Comisiones Obreras anunció este jueves una huelga general el 10 de abril de la plantilla de Embutidos Rodríguez tras el «éxito» del pasado 17 de enero. El sindicato, explicó, «está avalado por el apoyo mayoritario de los trabajadores» de esta mercantil cárnica, ubicada en Soto de la Vega, junto a La Bañeza. «El objetivo es luchar contra el fraude y explotación laboral que esta empresa lleva a cabo a toda la sociedad», subrayó el secretario general de esta Federación en Castilla y León, Gonzalo Díez Piñeles.

En detalle CCOO critica la postura de UGT en el acuerdo laboral firmado con Embutidos Rodríguez

A su juicio, se pretende «poner coto» a esta situación que «sufren las más de 400 personas trabajadoras que allí desempeñan su cometido profesional». También, demandó la aplicación del convenio laboral estatal del sector cárnico y que los despedidos «por hacer uso de un derecho legítimo, como es el derecho de huelga, sean readmitidos cuanto antes».

Díez, acompañado del secretario provincial de Industria de CCOO León, Ángel Manuel Santos González, y del secretario regional de Política Sindical de CCOO-Industria Castilla y León, Juan Manuel Ramos García, explicó que se vuelven a convocar movilizaciones por «la nula voluntad de llegar a acuerdos con la dirección de la empresa, a la que reclaman la regularización de los trabajadores, la mejora de sus condiciones laborales y su protección, con el derecho a la huelga, las vacaciones, una jornada y salarios del sector, prestación por desempleo y por situaciones de incapacidad temporal».

11 despidos

El sindicato consideró además, con los despidos de los once primeros «acuchillados» y otros 15 posteriores, «todos ellos judicializados», que se ha producido un «ataque» al Estatuto de los Trabajadores, a la Constitución y a Comisiones Obreras.

En la actualidad, la plantilla de Embutidos Rodríguez esta compuesta por «falsos autónomos» y «falsos cooperativistas» de Servicarne, a pesar de que la Inspección de Trabajo «les ha impuesto una sanción y obligado a dar de alta a todos ellos en el Régimen General de la Seguridad Social», aunque este expediente se ha impugnado y está pendiente de resolución en un juzgado.

«Si finalmente la Justicia nos da la razón, la mercantil tendría que pagar cantidades millonarias en concepto de multa y regularización de la Seguridad Social de todos los trabajadores que allí desempeñan su cometido profesional desde hace cuatro año hasta hoy. Y cada día que pasa se incrementan los intereses. Estamos hablando de cantidades millonarias», subrayó Díez Piñeles.

Críticas a UGT

Por su parte, Santos González aseguró no entender la actuación de UGT en el «conflicto», ya que «se ha vendido de manera mediática una supuesta regularización de 60 trabajadores de Embutidos Rodríguez a través de un acuerdo firmado por este sindicato, que ha aparecido de la noche a la mañana, que nadie lo ha visto, que no ha sido mostrado a la plantilla y mucho menos validado por ella».

Mientras, recordó, con anterioridad, tras nueve reuniones con la empresa y la constitución de una mesa de negociación tras la huelga de enero, la firma aceptó «en su totalidad el acuerdo alcanzado, pero que nunca ha cumplido».

Ante esta situación, Santos González aseguró que el acuerdo lo «único que pretende es amedrentar a la plantilla, desarticular la huelga convocada por CCOO y apoyada por la plantilla para el próximo día 10 de abril y desmovilizar a toda la sociedad».

«Este proceder supone un grave problema y una mala solución por parte del otro sindicato. No entendemos que mantenga la misma línea que nosotros en el conflicto que estamos llevando a nivel de todo el Estado con la figura de los falsos autónomos, y en Castilla y León se alían con la empresa más fraudulenta. Tendréis que preguntárselo a ellos. Lo que tenemos claro es que el conflicto continuará de manera constante y permanente», comentó.

«Que no paguen las ayudas»

Paralelamente a estas peticiones a la empresa, CCOO reclamó a la Junta que no haga efectivas las ayudas a las que se comprometió con Embutidos Rodríguez tras el incendio de mayo de 2016, las cuales se acordaron en el seno de la Fundación Anclaje, que permitieron incrementar en 5.000 metros las instalaciones y aumentar en 100 toneladas diarias la producción, hasta alcanzar las 460 por jornada.

Así, aseguraron que en 2017 la empresa facturó 35,81 millones de euros, mientras que en 2018 se elevó hasta los 153 y movió 67.320 toneladas de carne porcina, indicó por otro lado Juan Manuel Ramos.

En el momento que se convocó a la Fundación Anclaje se detectó y se vio la situación de la plantilla, «que no era como la del resto de empresas, que cuando hay una situación de fuerza mayor tienen ayudas, pero en este caso eran cooperativistas o autónomos y no se obró de la misma manera». «De ahí que se acordase que tres meses antes de la puesta en marcha de la fábrica reconstruida se negociaría el nuevo modelo contractual, algo que no se llevó a efecto y que la Consejería de Agricultura tampoco exigió finalmente», sostuvo Ramos.

Esta situación fue la que llevó a CCOO a emprender una campaña que ha desarrollado en todo el Estado para «destapar una práctica de las empresas cárnicas, que supone explotar y precarizar con estos falsos autónomos o cooperativistas». También citó la puesta en marcha de la campaña 'Semáforo laboral cárnico', que ofrece a los consumidores información sobre la empresa y el cumplimiento de los derechos de los trabajadores y la normativa vigente.

Merced a este trabajo se produjo la intervención de la Inspección de Trabajo y la Seguridad Social en todo el país y que ha supuesto la regularización de 19.000 falsos autónomos, de los que 12.000 pertenecen a este sector.