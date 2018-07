El PP de La Bañeza ha solicitado documentación por vía judicial al equipo de Gobierno, ante «la negativa del Psoe de mostrarsela» Fachada principal del Ayuntamiento de La Bañeza en una imagen de archivo. Los populares critican que tengan que acudir a los tribunales para exigir documentación de la gestión del Ayuntamiento LEONOTICIAS León Martes, 31 julio 2018, 13:37

El Partido Popular de la Bañeza denuncia la negativa del equipo de Gobierno de no mostrar 'numerosa' documentación de la gestión que han llevado a cabo estos años. «A lo largo de estos años hemos solicitado mucha documentación al equipo de gobierno para fiscalizar su gestión. Constantemente hemos recibido desprecios por parte del equipo de gobierno del PSOE de La Bañeza, no mostrando una buena parte de la documentación que hemos ido solicitando durante todo este tiempo. Sí han mostrado una serie de expedientes, pero sólo los que les conviene y en muchos casos nos muestran documentación incompleta. Por alguna razón, hay varios expedientes que el alcalde Palazuelo, no ha querido mostrarnos», afirman desde las filas populares.

A raiz de esto, el Partido Popular ha solicitado la documentación utilizando la vía judicial. «Y así, el juzgado Contencioso-Administrativo número 1 de León ya les ha requerido. El equipo de gobierno del Ayuntamiento ahora sí se ha dado prisa y en sólo dos días ya nos han emplazado en el Ayuntamiento para facilitarnos la revisión de diversa documentación que habíamos solicitado en varias ocasiones y que tan sólo habíamos obtenido la callada por respuesta», sostienen los populares.

«El pasado lunes 23 de julio, nos citaron en el Ayuntamiento para mostrar la documentación que les habíamos solicitado, una vez más, en junio. Documentación que llevábamos meses solicitando y que nunca nos mostraron. En esta ocasión, tampoco nos mostraron documentación porque dicen que no la tienen. Por nuestra parte, les hemos solicitado que nos contesten por escrito en este sentido, ya que nos parece que la inexistencia de ciertos documentos en determinados expedientes no es acorde con la ley»alegan desde el PP de La Bañeza.