La Bañeza se pasará a la iluminación LED invirtiendo casi 800.000 euros El consistorio bañezano saca a licitación la renovación de la iluminación de las calles del municipio con nueve meses de ejecución

D. G. León Martes, 4 de noviembre 2025, 08:17 Comenta Compartir

El Ayuntamiento de La Bañeza ha sacado a licitación un contrato para la sustitución y renovación de sus luminarias e instalar luces LED en las calles de la localidad leonesa.

El consistorio bañezano ha publicado el pliego de contratación para llevar a a cabo estas obras de «renovación y sustitución de luminarias» por unas nuevas LED debido a su «alta eficiencia energética», contribuyendo así al «ahorro energético y económico» en el alumbrado público.

La 'factura' eléctrica del municipio descenderá notablemente, aseguran desde el ayuntamiento, que también incluye en este contrato un sistema de telecontrol para controlar el encendido y regulación del alumbrado.

El contrato está valorado en unos 650.000 euros que, con impuestos incluidos, llega casi a los 800.000 euros (796.783,54 euros) con un plazo de ejecución de nueve meses – cuatro meses y medio para cada uno de los dos lotes de luminarias -.

Las ofertas podrán ser presentadas hasta el 11 de diciembre, por lo que estas actuaciones comenzarán a final de año o principios del próximo 2026.

Temas

La Bañeza