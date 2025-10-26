leonoticias - Noticias de León y provincia

Un instante de la cita.

La Bañeza le echa castañas al cáncer

El Grupo de Bailes La Asunción celebró el tradicional magosto en beneficio de la AECC

León

Domingo, 26 de octubre 2025, 18:35

La Bañeza volvió a llenarse de ambiente y tradición este fin de semana con la celebración del tradicional magosto organizado por el Grupo de Bailes La Asunción en la Plaza Mayor. La actividad, que contó con una gran afluencia de público, tuvo un carácter solidario, destinándose la recaudación obtenida a la Junta Local de La Bañeza de la Asociación Española Contra el Cáncer (AECC).

Esta colaboración entre ambas entidades, consolidada a lo largo de los años, vuelve a poner de manifiesto el compromiso y la unión del tejido asociativo bañezano. El evento contó además con la colaboración del Ayuntamiento de La Bañeza, que apoya de forma continuada este tipo de iniciativas culturales y solidarias.

La música tradicional fue protagonista durante toda la jornada, con las actuaciones del grupo Bañezaina y de un conjunto invitado procedente de Astorga, que contribuyeron a crear un ambiente festivo y participativo en el corazón de la ciudad.

El magosto se enmarcó en un fin de semana especialmente activo en La Bañeza, que también acogió diversas actividades deportivas y culturales, entre ellas el Rallysprint de Tierra «Tierras Bañezanas» y la representación teatral de «Maquiavelo».

De nuevo, La Bañeza ha demostrado su capacidad de convocatoria y su espíritu participativo, disfrutando de un fin de semana vibrante, lleno de cultura, deporte y solidaridad.

