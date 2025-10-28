El Ayuntamiento de La Bañeza adjudica la pavimentación de la Avenida Vía de la Plata y parte del Polideportivo Municipal Las obras, financiadas con 161.547 euros del Fondo de Cohesión Territorial, se enmarcan en el plan municipal de mejora de infraestructuras viarias y de los accesos a la ciudad

El Ayuntamiento de La Bañeza ha adjudicado las obras de pavimentación de la Avenida Vía de la Plata y de una parte del Polideportivo Municipal, con un presupuesto total de 161.547 euros, financiados íntegramente con cargo al Fondo de Cohesión Territorial de la Junta de Castilla y León.

Esta actuación forma parte del plan de mejora de las infraestructuras viarias que el Consistorio bañezano viene desarrollando desde la finalización del verano, con el objetivo de continuar modernizando y acondicionando los principales viales y espacios públicos de la ciudad.

El Ayuntamiento está acometiendo estas obras mediante la combinación de diferentes subvenciones y fondos propios municipales, en una estrategia global que busca mejorar la movilidad, la seguridad y la calidad urbana de La Bañeza.

El equipo de gobierno municipal ha señalado que estas actuaciones no serán las últimas, ya que en las próximas semanas se anunciarán nuevos proyectos de mejora en distintos puntos del municipio.

Estas obras se suman a las recientes intervenciones realizadas en la carretera N-VI y a otras pequeñas mejoras ejecutadas en diversas zonas de la ciudad. Asimismo, el Ayuntamiento prevé anunciar en breve la remodelación de la calle Santa Elena y del puente que la conecta con la LE-114 en dirección a Alija del Infantado, una actuación largamente demandada por los vecinos y que se encuentra entre las prioridades de la actual planificación municipal.

Todas estas acciones se enmarcan en un plan de mejora de los accesos y viales de La Bañeza, que continúa la línea de trabajo emprendida en años anteriores, cuando se acometieron las mejoras en la entrada principal desde Requejo de la Vega —financiada por la Junta de Castilla y León— y en el acceso a la ciudad desde la LE-125.

Con estas nuevas actuaciones, el Ayuntamiento continúa con su compromiso con la modernización de las infraestructuras urbanas y la mejora continua de la calidad de vida de los bañezanos.

