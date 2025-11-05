Los quiz de leonoticias
¿Sabes a qué comarca pertenecen estos pueblos de León?
¿Cuánto saben los leoneses sobre sus comarcas? Te retamos con este divertido cuestionario a poner a prueba tus conocimientos
León
Miércoles, 5 de noviembre 2025, 08:16
Comenta
León es una tierra de pueblos, de diversidad etnográfica, cultural, de tradiciones y de formas de vivir. Cada pueblo y cada localidad fomenta esa diversidad. Y, sobre todo, cada comarca.
Leonoticias, a través de este quiz con diez preguntas, quiere poner a prueba los conocimientos de sus usuarios acerca de las comarcas de León.
¿Te atreves a jugar con nosotros?