Panorámica de la localidad de Cistierna.

León es una tierra de pueblos, de diversidad etnográfica, cultural, de tradiciones y de formas de vivir. Cada pueblo y cada localidad fomenta esa diversidad. Y, sobre todo, cada comarca.

Leonoticias, a través de este quiz con diez preguntas, quiere poner a prueba los conocimientos de sus usuarios acerca de las comarcas de León.

1 de 10 ¿A qué comarca pertenece el pueblo de Santa Colomba de Somoza? La Cepeda La Maragatería Alto Bierzo Páramo 2 de 10 ¿A qué comarca pertenece el pueblo de Candín? Ancares Alto Bierzo Valle del Boeza Omaña 3 de 10 ¿A qué comarca pertenece el pueblo de Carrizo? Omaña Ribera del Órbigo Vega del Cea Montaña Oriental 4 de 10 ¿A qué comarca pertenece el pueblo de La Baña? Los Argüellos Picos de Europa Laciana La Cabrera 5 de 10 ¿A qué comarca pertenece el pueblo de Murias de Paredes? Laciana Montaña Central Omaña Montaña Oriental 6 de 10 ¿A qué comarca pertenece el pueblo de Villamanín? Montaña Central Los Argüellos Picos de Europa Laciana 7 de 10 ¿A qué comarca pertenece el pueblo de Palacios del Sil? Babia Ancares Alto Bierzo Tierras de La Bañeza 8 de 10 ¿A qué comarca pertenece el pueblo de San Emiliano? Babia Páramo Valle del Burbia La Cabrera 9 de 10 ¿A qué comarca pertenece el pueblo de Grajal de Campos? Tierras de León Páramo Tierra de Campos La Cepeda 10 de 10 ¿A qué comarca pertenece el pueblo de Oseja de Sajambre? Montaña Central Picos de Europa Alto Bierzo Babia Compartir mi resultado ¿Sabes a qué comarca pertenecen estos pueblos de León? WhatsApp

