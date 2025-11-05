leonoticias - Noticias de León y provincia

Panorámica de la localidad de Cistierna.
¿Sabes a qué comarca pertenecen estos pueblos de León?

¿Cuánto saben los leoneses sobre sus comarcas? Te retamos con este divertido cuestionario a poner a prueba tus conocimientos

Dani González

Dani González

León

Miércoles, 5 de noviembre 2025, 08:16

León es una tierra de pueblos, de diversidad etnográfica, cultural, de tradiciones y de formas de vivir. Cada pueblo y cada localidad fomenta esa diversidad. Y, sobre todo, cada comarca.

Leonoticias, a través de este quiz con diez preguntas, quiere poner a prueba los conocimientos de sus usuarios acerca de las comarcas de León.

¿Te atreves a jugar con nosotros?

1 de 10

¿A qué comarca pertenece el pueblo de Santa Colomba de Somoza?

2 de 10

¿A qué comarca pertenece el pueblo de Candín?

3 de 10

¿A qué comarca pertenece el pueblo de Carrizo?

4 de 10

¿A qué comarca pertenece el pueblo de La Baña?

5 de 10

¿A qué comarca pertenece el pueblo de Murias de Paredes?

6 de 10

¿A qué comarca pertenece el pueblo de Villamanín?

7 de 10

¿A qué comarca pertenece el pueblo de Palacios del Sil?

8 de 10

¿A qué comarca pertenece el pueblo de San Emiliano?

9 de 10

¿A qué comarca pertenece el pueblo de Grajal de Campos?

10 de 10

¿A qué comarca pertenece el pueblo de Oseja de Sajambre?

