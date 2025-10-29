Los quiz de leonoticias

Prada de la Sierra, pueblo de la provincia leonesa.

Dani González León Miércoles, 29 de octubre 2025, 08:13

León es una tierra de pueblos, de diversidad etnográfica, cultural, de tradiciones y de formas de vivir. Cada pueblo, cada localidad, cada comarca fomenta esa diversidad.

Leonoticias, a través de este quiz con diez preguntas, quiere poner a prueba los conocimientos de sus usuarios respecto a este área.

1 de 10 ¿Qué pueblo es? Maraña Posada de Valdeón Candín Santa María del Páramo 2 de 10 ¿Qué pueblo es? Astorga Villablino Veguellina de Órbigo La Bañeza 3 de 10 ¿Qué pueblo es? Lois Cacabelos Molinaseca Hospital de Órbigo 4 de 10 ¿Qué pueblo es? Vegacervera Los Barrios de Luna Riaño Laguna de Negrillos 5 de 10 ¿Qué pueblo es? San Emiliano Ciñera Carrizo Valverde de la Virgen 6 de 10 ¿Qué pueblo es? Cabañas Raras Mansilla de las Mulas Mansilla Mayor Valderas 7 de 10 ¿Qué pueblo es? Castrillo de los Polvazares Astorga Murias de Paredes Peñalba de Santiago 8 de 10 ¿Qué pueblo es? Boñar Sabero Cistierna Puente Almuhey 9 de 10 ¿Qué pueblo es? Villafranca del Bierzo Torneros del Bernesga San Martín del Camino Sahagún 10 de 10 ¿Qué pueblo es? La Robla Bembibre Igüeña Robles de la Valcueva Compartir mi resultado ¿Reconoces estos pueblos de la provincia de León? WhatsApp

