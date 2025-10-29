Los quiz de leonoticias
¿Reconoces estos pueblos de la provincia de León?
¿Cuánto saben los leoneses sobre sus pueblos? Te retamos con este divertido cuestionario a poner a prueba tus conocimientos
León
Miércoles, 29 de octubre 2025, 08:13
León es una tierra de pueblos, de diversidad etnográfica, cultural, de tradiciones y de formas de vivir. Cada pueblo, cada localidad, cada comarca fomenta esa diversidad.
Leonoticias, a través de este quiz con diez preguntas, quiere poner a prueba los conocimientos de sus usuarios respecto a este área.
¿Te atreves a jugar con nosotros?