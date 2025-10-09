Israel y Hamás acuerdan un alto el fuego en Gaza y la liberación de los rehenes El acuerdo ha llegado este jueves siguiendo el plan del presidente estadounidense Donald Trump para poner fin a la guerra de los dos últimos años

Imagen de la frontera de Gaza tras el acuerdo alcanzado para el alto al fuego.

Israel y el movimiento islamista Hamás alcanzaron este jueves un acuerdo para un alto el fuego en Gaza y la liberación de los rehenes, siguiendo el plan del presidente estadounidense, Donald Trump, para poner fin a la guerra de dos años.

El acuerdo, que será firmado el jueves, fue anunciado por Trump en su red Truth Social y confirmado por Catar -uno de los mediadores- y fuentes de Hamás que participan en negociaciones indirectas en Egipto.

El «orgullo» de Trump

Trump dijo estar «muy orgulloso» de anunciar el pacto, con el cual «TODOS los rehenes serán liberados pronto e Israel retirará sus tropas a una línea acordada, como los primeros pasos hacia una paz fuerte, duradera y eterna». No obstante, la Defensa Civil de Gaza reportó varios bombardeos israelíes en el territorio después del anuncio del acuerdo.

Previamente, el ejército israelí había pedido a los pobladores no regresar al norte de Gaza, donde se concentraron los bombardeos del jueves. Una fuente de Hamás aseguró a la AFP que el acuerdo contempla la liberación de 20 rehenes israelíes en su poder de una sola vez a cambio de cerca de 2.000 prisioneros palestinos en cárceles israelíes.

El intercambio debe tener lugar en las 72 horas siguientes al inicio de la implementación de este acuerdo, alcanzado con mediación de Egipto y Catar.

Trump dijo que creía que todos los secuestrados «regresarían el lunes», y añadió que Washington desempeñará un papel importante en la reconstrucción de Gaza, devastada por la guerra, así como en mantenerla segura y en paz.

«Sinceramente, cuando escuché la noticia, no pude contenerme. Las lágrimas de alegría brotaron de mis ojos. Dos años de bombardeos, terror, destrucción, pérdidas, humillaciones y la constante sensación de que podíamos morir en cualquier momento», declaró a la AFP Samer Joudeh, un desplazado de Gaza. «Ahora, por fin, sentimos que tenemos un respiro», añadió.

El primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, expresó tras el anuncio que este es «un gran día para Israel», agradeció a Trump y adelantó que reuniría a su gabinete para aprobar el pacto. Hamás, por su parte, recalcó que el acuerdo «prevé el fin de la guerra» y pidió a Trump vigilar que Israel cumpla su parte.

Una nota manuscrita

En un dramático momento antes de los anuncios, periodistas de la AFP vieron al secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, interrumpir un evento en la Casa Blanca y entregarle a Trump una nota urgente sobre el progreso de las negociaciones en Egipto.

El acuerdo está «muy cerca», indicaba el pequeño manuscrito. «Necesitamos que apruebe un anuncio en Truth Social rápidamente para que usted pueda ser el primero en anunciar el acuerdo», agregaba.

El presidente egipcio, Abdel Fatah al Sisi, había informado antes que, en caso de acuerdo, el magnate republicano estaba invitado para «asistir a la firma». Trump dijo que podría viajar el sábado o domingo.

El acuerdo llega pocos días después del segundo aniversario del ataque sin precedentes de Hamás contra Israel del 7 de octubre de 2023. De las 251 personas secuestradas ese día, 47 siguen en Gaza, 25 de las cuales han muerto, según el ejército israelí.

El plan de paz de Trump refrendado incluye 20 puntos que establecen, además de un alto el fuego, la retirada gradual del ejército israelí de Gaza, el desarme de Hamás y el ingreso de ayuda humanitaria al devastado territorio palestino. El secretario general de la ONU, António Guterres, celebró el anunció del acuerdo e instó a las partes a «respetar plenamente» sus términos.

Treguas previas

Altos funcionarios estadounidenses, cataríes y turcos se unieron durante el día a las conversaciones, en las que también participan el enviado de Trump, Steve Witkoff, y el yerno del presidente, Jared Kushner. Dos treguas anteriores, en noviembre de 2023 y principios de 2025, permitieron el regreso de rehenes o cadáveres de cautivos a cambio de prisioneros palestinos.

El ataque de Hamás del 7 de octubre de 2023 causó 1.219 muertos, en su mayoría civiles, según un balance elaborado a partir de datos oficiales. En respuesta, Israel lanzó una campaña militar que devastó el territorio palestino, provocó una catástrofe humanitaria y deja, según el Ministerio de Salud del gobierno de Hamás, más de 67.100 muertos, también en su mayor parte civiles.

La ONU declaró el estado de hambruna en una parte de Gaza e investigadores independientes del organismo afirman que Israel está cometiendo un «genocidio», algo que rechazan las máximas autoridades del país.