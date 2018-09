La tremenda carta de Avril Lavigne en la que cuenta su enfermedad: «Acepté la muerte» Imagen compartida por Avril Lavigne en su cuenta de Instagram. La cantante ha explicado a sus fans cómo es su batalla contra la enfermedad de Lyme. «Necesito concienciar sobre su gravedad», explica LEONOTICIAS DIARIO León Domingo, 9 septiembre 2018, 19:24

Avril Lavigne sorprendía esta semana a sus seguidores publicando una carta en su página web en la que desvelaba la dura batalla que ha luchado estos últimos años. «He decidido ser sincera y más vulnerable que nunca», explicaba la artista, que sufre la enfermedad de Lyme.

A sus 33 años, Lavigne asegura en la carta que «había aceptado la muerte mientras escribía mi última canción en la cama. Fue uno de los momentos más aterradores de mi vida». La enfermedad de Lyme, que también sufren otros famosos como la modelo Bella Hadid, se transmite por garrapatas infectadas y puede provocar cansancio, dolores de cabeza, en las articulaciones o mareos.

Unos síntomas parecidos a la gripe que puede afectar durante años al enfermo. Lavigne explica en la carta que quiere convertir su lucha contra la enfermedad en su música. «Una parte de mí no quiere hablar sobre estar enferma porque quiero que todo quede atrás, pero necesito concienciar sobre la gravedad de la enfermedad de Lyme», añade la artista.

Ya en 2015, Lavigne concedió una entrevista para «People» en la que contó que durante cinco meses no pudo salir de la cama. «Sentía que no podía respirar, no podía hablar y no podía moverme», reveló la cantante, quien llegó a ser diagnosticada de forma errónea con síndrome de fatiga e incluso depresión.

«Estoy recuperando mi vida. Gracias para esperar tan pacientemente mientras luché y continúo luchando la batalla de mi vida», finaliza Lavigne, quien además deja una sorpresa a sus seguidores: su nuevo sencillo, «Head Above Water». Un tema que llega cinco años después de su último disco.