Tras su ruptura con Matías, Lidia Torrent vuelve a ilusionarse con un ex de Lara Álvarez La televisiva Lidia Torrent. / Mujer Hoy La camarera de First Dates sale con el modelo y colaborador de El Chiringuito Jaime Astraín E.C. Viernes, 28 junio 2019, 13:39

Hace unas semanas la popular pareja de camareros del programa de citas 'First Dates', Lidia Torrent y Matías Roure, ponía fin a su relación. Pero la hija de la televisiva Elsa Anka no ha tardado en encontrarle un sustituto al argentino.

El nuevo amor de Torrent es el exfutbolista, modelo y actual colaborador del programa 'El Chiringuito', Jaime Astraín Aguado, conocido también por haber salido con la gijonesa Lara Álvarez hace un par de años.

Las fotos recogidas por una publicación del corazón en un centro comercial de la capital confirman esta nueva relación.

Aunque ni Lidia Torrent ni Matías han dado explicaciones de los motivos de su ruptura, por lo que se puede apreciar en las redes sociales, la separación no ha sido del todo amistosa. El pasado 5 de junio publicó una frase, posiblemente dirigida a su ex, con el mensaje: «Te quema el ego, no el desamor. La hipocresía en el amor aparece cuando uno no quiere perde aquello que no está dispuesto a cuidar».