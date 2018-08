La traición de Kiko Matamoros a su hijo Diego Matamoros, en 'Sábado Deluxe'. / Telecinco Diego Matamoros reconoció que Kiko Matamoros cobró 16.000 euros de una revista por acudir a su enlace y aparecer junto a su madre en una foto EL NORTE Lunes, 6 agosto 2018, 18:33

El enlace nupcial entre Diego Matamoros y Estela Grande acaparó la atención mediática, no sólo porque congregó a 110 invitados, sino porque entre ellos se encontraban Kiko Matamoros, Laura Matamoros y Marián Flores. La situación parecía idílica pero...

Una vez concluida la ceremonia, la 'guerra' dialéctica ha vuelto a la familia Matamoros, hasta el punto de que Diego y Kiko ya no se hablan. El joven, como recoge la web de 'Bekia', acudió a 'Sábado Deluxe' para desvelar los motivos que llevaron a su padre a asistir al enlace nupcial en el último instante: «Ha cobrado un dinero, ha negociado con la revista por aparecer en mi boda y verse con mi madre en una foto».

Diego incluso dio la cifra que, supuestamente, su padre se ha embolsado por asistir a la boda: 16.000 euros. Pero no es eso lo peor. Kiko negoció a espaldas de su hijo con la misma publicación con la que él había negociado la exclusiva del enlace.

Cuando se enteró de la estrategia de su padre, Diego le llamó para aclarar la situación y el colaborador de Telecinco lo negó todo: «Pero yo no me creo nada de lo que diga. Yo me siento defraudado y creo que llega un límite que no puedes poner el dinero por delante de tu familia. Esto no tiene perdón», concluyó Diego, que dejó claro que era el punto y final de la relación con su padre.

Pero algunos colaboradores de 'Sábado Deluxe' no se creyeron tampoco la versión del joven. Uno de ellos fue Gema López, quien aseguró que, «en el fondo la gran perdedora es tu madre que deja de ser la madrina porque a ti te interesa la exclusiva. Y Kiko vende a tu madre porque también quiere la exclusiva». El hermano de Laura Matamoros tuvo que reconocer su parte de culpa: «Al final por la pasta los dos habéis perjudicado a tu madre», matizó Gema.