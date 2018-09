Tony Spina, Miriam Saavedra y Techi cierran el casting de 'Gran Hermano VIP 6' Tony Spina en su reencuentro con Oriana en la casa de 'GH Vip 6'. / Telecinco La peruana se encontrará en la casa de Guadalix de la Sierra con su compatriota y 'enemiga' Mónica Hoyos EL NORTE Viernes, 14 septiembre 2018, 13:07

Durante la gala inaugural de la nueva edición de 'Gran Hermano VIP' pudimos saber el nombre de los tres concursantes que faltaban por conocer. Nada más comenzar, Jorge Javier Vázquez dio la primera pista: «Algunos 'vips' van a toparse con su pasado, con personas que para bien o para mal han marcado su vida».

Oriana Marzoli fue la primera en recibir a un inesperado compañero. «El casting no está cerrado y algunos concursantes se reencontrarán con personas que han dejado huella en sus vidas, la primera va a ser Oriana».

«¡Ay, tú! ¿Qué coño haces aquí?», comentó, entre risas, Oriana al ver a Tony Spina. Hasta que rompiera su relación, la trayectoria televisiva de la pareja siempre ha estado ligada a diferentes formatos. Tras varias rupturas y reconciliaciones, parece que su relación de idas y venidas han derivado en una buena amistad.

Minutos después, Jorge Javier Vázquez hizo creer a los espectadores y a Mónica Hoyos que su peor enemiga también estaría dentro de la casa de Guadalix de la Sierra. «Alguien que, curiosamente, también es de Perú va a convivir con vosotros en la casa», comentó para instantes después sacar de dudas a la ex de Carlos Lozano: «Mónica, te presento a una de tus compañeras de la casa: Una llama oriunda del Perú. ¿A que no te atreves a llamarla Miriam», pero para no rebajar la tensión, el presentador conectó en directo con Miriam Saavedra, que desde el hotel escuchó cómo Vázquez la saludaba anunciando lo que ya parecía haberse descartado, y cuando daba la sensación de que el capítulo había finalizado el de Badalona le dijo a Miriam: «Bienvenida a 'Gran Hermano VIP'. ¡Eres concursante oficial!».

La noticia, a buen seguro, no gustó demasiado a Mónica, aunque al menos le queda la satisfacción de que la nueva concursante no entrará hasta el domingo en la casa, durante el programa presentado por Sandra Barneda.

El presentador le preguntó a Miriam cómo pensaba que le iba a sentar a Mónica su llegada a la casa: «Me es totalmente insignificante como reaccione, pero ya me conoces, como me toquen los ovarios, me van a encontrar. Son muchos participantes y yo me quiero enredar con todos, pasarla bien... Y en cuanto cómo está la casa... me recuerda mucho a 'Supervivientes'».

La peruana también aprovechó el momento para saludar a Carlos Lozano: «Estás muy guapo, Carlos... Quiero aprovechar este momento para decirle que voy a entrar ahí de todo corazón, voy a entrar limpia, voy a ser yo al 100% y creo que es bueno, es importante dejar todo zanjado. Él no se esperaba que yo entrase», un comentario al que Lozano respondió: «Bueno, me lo podía imaginar», y añadió: «Tú ya sabes lo que tienes que hacer si quieres tener algo conmigo, ya sabes lo que tienes que hacer. Ya me lo hiciste una vez, puedes hacerlo dos, tres o parar. Tú sabrás lo que tienes que hacer, ¿no?».

Ante este mensaje, un tanto ambiguo, su ex novia le contestó: «No me pienso quedar callada, ni permitir que me falten el respeto», ante los presumibles ataques de Mónica Hoyos, pero Lozano le rectificó: «No te preguntaba por eso, por otra cosa», sin entrar en detalles. «Esto lo voy a zanjar ya. Carlos quiere saber que yo no he estado con otro hombre estando con él. Yo nunca te he sido infiel. He intentado rehacer mi vida, pero no ha sido más que un beso y una salida. Me arrepiento de lo que hice», concluyó la peruana.

Por último, Jorge Javier desveló que la tercera concursante tenía una estrecha relación con Isa Pantoja. Se trataba de Teresa Cabrera, más conocida por Techi. A pesar de los enfrentamientos que mantuvieron en el pasado, se saludaron con cierta cordialidad. «¿Qué haces aquí? ¿Qué tal? ¿Cuánto tiempo? ¿Cómo estás», le preguntaba Isa a la exmujer del padre de su hijo.