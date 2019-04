Toñi Moreno, enamorada La presentadora ha confesado sin tapujos en las redes sociales LEONOTICIAS León Lunes, 29 abril 2019, 11:15

La presentadora de 'Mujeres y Hombres y Viceversa', Toñi Moreno, está enamorada. La confesión ha llegado cuando una de sus seguidoras de Instagram le ha hecho una pregunta a través de las 'stories', y ella no ha tenido reparos en contestar.

La pregunta decía así: «¿Estás enamorada? Y no vale decir de la vida!». Rápidamente ella ha contestado: «A mí también me da mucho coraje que me contesten eso cuando lo pregunto en las entrevistas. Jajajajajajaja sí, sí lo estoy», ha confesado añadiendo un emoticono en forma de corazón.