El 'tierra, trágame' de Emma García La presentadora ha tenido varios momentos tensos durante su entrevista a 'El Sevilla' LEONOTICIAS León Domingo, 20 enero 2019, 19:40

Se le ha complicado a Emma García la visita que tuvo este sábado a su programa. 'El Sevilla', del grupo musical 'Mojinos Escozíos' visitó el programa para la promoción del último monólogo que ha realizado.

La que fuera presentadora de 'Mujeres y Hombres y Viceversa' tuvo varios tropiezos al ofrecer datos equivocados sobre la trayectoria del cantante pero, sin duda, lo más embarazoso fue cuando le preguntó: «Tú te acuerdas del primer concierto de los Mojitos Escozios?».

Emma García equivocó el nombre del grupo y 'El Sevilla' salió del paso como pudo: «Los Mojinos, los Mojinos... los mojitos están muy ricos pero...», reaccionó el artista poniendo un poco de humor al error. «Mojinos, Mojinos, es verdad, es que me he ido yo, se me ha ido a mí, ahí me ha traicionado», respondió García.

Y para rematar la conversación, Emma García volvió a hacer una pregunta que incluía otro dato desactualizado: «¿1.300 conciertos?», preguntó García con cierta cautela. «Ese dato es antiguo, ya hemos pasado ya los 1.500 conciertos», le corregía 'El Sevilla' una vez más.