Terelu Campos: «He tenido alucinaciones y he visto el infierno» La colaboradora de 'Sálvame' confiesa, tras someterse a una doble mastectomía, que se ha sentido «inválida e impotente» LEONOTICIAS León Jueves, 10 enero 2019, 11:37

Terelu Campos ha roto su silencio hablando sin tapujos de las complicaciones y los malos momentos que ha atravesado desde que se sometiese a una doble mastectomía. «He tenido alucinaciones, he visto el infierno y me ha costado mirarme porque era una monstruosidad», ha confesado en 'Lecturas'.

La colaboradora de 'Sálvame' ha asegurado que se ha sentido «inválida, impotente». «Cuando me vi en recuperación no me podía mover, tuve alucinaciones del dolor, unos sueños terroríficos. Creo que eran delirios y estaba súper rayada porque la operación había salido genial pero yo me sentía hecha una piltrafa».