Suso Álvarez y Aurah Ruiz ponen fin a su relación Suso junto a Aurah, cuando la relación todavía existía. / Telecinco Los celos del catalán fue el principal motivo de la ruptura de la pareja de 'GH Vip' E.N. Jueves, 18 octubre 2018, 10:58

Divertida se presentaba la noche para los concursantes de 'Gran Hermano Vip' con la fiesta de rock español que habían organizado para celebrar el cumpleaños del Koala, pero la felicidad no visita todos los barrios de la misma manera. Ni Suso, ni Aurah comenzaron bien la velada, a pesar de que por la tarde no cesaban de dedicarse sentidos 'te quiero'.

La discusión comenzó cuando Aurah le dijo a Asraf que tenía una mirada penetrante, un comentario que no gustó a Suso: «Anda vete más lejos a hacer el rídiculo. Doy pena... Vete a que te penetren con la mirada... que te gusta que te miren» y la canaria le responde: «Vas a una por día, psicópata celoso». Pero Suso continuaba diciéndole a Techi: «Si pudiera, rompería la relación. Ha dicho que Asraf la penetra con la mirada. Solo falta que le diga que tiene una polla gorda. Hoy ha dicho que su prototipo es Asraf, los chicos árabes. Empezamos con Tony, Asraf y hasta Darek. Le encanta darme celos».

Durante la fiesta el cruce de reproches continuó: «Se acabó. No quiero ni que me toque. No sé si es amor o es que tengo hambre y me he cegado. Esto es una locura. Ahora os va a bailar a todos para llamar mi atención y que yo haga ruido. Estoy por pedir hasta que me nominen. No aguanto más. Me he metido en la boca del lobo sabiendo que el lobo muerde», le dice Suso a Asraf.

Unos minutos después, Aurah se dirige a Suso para abrazarle, lo que hacía posible una reconciliación, pero nada de eso. «Aquí me has alegrado el concurso. Nunca me había enamorado de nadie. Nunca había perdido el control de mis sentimientos. Fuera me tendrás para lo que quieras. Pero no puedo seguir. No es sano. Espero que tengamos una buena convivencia. No voy a hacer nada que te haga daño. Cuando salga de esta casa ya me ubicaré. Ahora me toca apechugar», apuntó Suso, a lo que Aurah le responde: «Bueno, pues es tu decisión».

Tras poner fin a su relación, el catalán se fue al jardin de la casa, se pudo el capuchón para taparse la cara y que nadie le viese llorar, mientras exclamaba: «¡No puedo más!».

Esa sensación de pena se transformó en rabia cuando vio que Aurah había tachado su nombre del cabecero de la cama, por lo que Suso comentó: «Vaya telenovela más cutre y barata que he hecho. No pondría la tele ni para verme».