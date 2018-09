La 'supuesta' precaria situación de Arévalo: «Va al mercado para coger las sobras» Arévalo, en una imagen de archivo durante una entrevista. Según sus vecinos, el drama que actualmente vive se debe a que en su día no supo gestionar el dinero y llevaba un alto tren de vida que le llevó a la ruina LEONOTICIAS DIARIO León Domingo, 9 septiembre 2018, 19:28

El humorista Arévalo no atraviesa un buen momento. Todo empezó una tarde de julio en el programa 'Sálvame'. El espacio, rey absoluto del circo especulativo del mundo rosa, dedicó parte de sus contenidos a hablar de la supuesta crisis económica que atraviesa, ofreciendo testimonios de vecinos que aseguraban que ha puesto su vivienda a la venta como consecuencia de una mala administración económica. Esta información pilló por sorpresa al humorista, que reaccionó estallando en sus redes sociales contra el programa de Telecinco.

Paco Arévalo está indignado porque se está jugando con su vida privada. Esta semana, el programa del corazón por excelencia ha desvelado la precaria situación en la que vive el cómico.

El reportero Sergi Ferré afirmó que varios vecinos aseguran que «Arévalo no tiene para comer y que se pasea por el mercado para recoger las sobras de los puestos», una situación que ha dejado a los colaboradores estupefactos. «Tiene muchas deudas y es un estúpido, ahora se ha vuelto tonto», según aseguraba el reportero, «lo ven decaído desde hace tiempo, muy dejado», en palabras de sus vecinos, con los que mantiene una fuerte enemistad: «Está de capa caída y ya no vale para nada. No le llaman para nada de trabajo».

Según sus vecinos, el drama que actualmente vive se debe a que en su día no supo gestionar el dinero y llevaba un alto tren de vida que le llevó a la ruina: «Tenía un chalé en una urbanización muy lujosa en Valencia y vivía a lo grande, con servidumbre, jardinero, chófers, servicio…pero por una mala administración se lo quitó todo el banco, por derrochar más de la cuenta. Ahora vive en una casa muy pobre».

Tras la impactante noticia, el humorista ha reaccionado arremetiendo duramente contra 'Sálvame' a través de su cuenta oficial de Twitter, en la que aseguraba que la información no era real: «Son unos farsantes y rastreos», respondía a un usuario que le defendía a través de la misma red social diciendo: «Asco de prensa sensacionalista, encima de que se meten donde no les llaman, lo hacen con mentiras. ¡Mucho ánimo!».

El humorista ha asegurado que no hay nada de cierto en las declaraciones: «Se lo han inventado», escribía indignado en su perfil.

A pesar de lo que dice, el cómico preocupa a sus más cercanos, como su gran amiga Malena Gracia: «Hablo con él todos los días y me dijo que estaba muy triste. Le veo decaído, tiene mucho peso porque murió su mujer hace unos años, es una persona muy activa y ha tenido un parón grande. Sé que estaba vendiendo el chalé y que le estaba costando. Hay momentos que tienes todo y momentos de bajón. Cuando ya no te llaman te deprimes mucho. La gente que le queremos de verdad siempre vamos a estar a su lado, yo le adoro», confesó en conversación con 'Sálvame'.