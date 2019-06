Sofía Suescun, irreconocible: «¿Qué le ha pasado a tu cara?» Los seguidores de la televisiva se han sorprendido por un notable cambio en su rostro LEONOTICIAS León Domingo, 2 junio 2019, 13:28

Sofía Suescun ha conseguido, sin duda, labrarse un hueco en la televisión. Desde que se diera a conocer por su participación en el programa de 'Gran Hermano', en el que consiguió hacerse con el maletín ganador, la ex de Suso ha hecho todo lo posible por mantenerse a flote en una industria poco halagüeña.

Sus idas y venidas amorosas, la relación con su madre y los detalles de su vida privada, de los que han sido testigo tanto sus redes sociales como los platós de Telecinco, se han convertido en un imprescindible en su día a día.

Ha sido precisamente en su perfil de Instagram donde ha estallado la polémica. Y es que la televisiva ha publicado una fotografía en la que luce prácticamente irreconocible y, como no podía ser de otra forma, para muchos esto no ha pasado desapercibido. «¿Eres tú?», «¿Qué le ha pasado a tu cara? No sales muy favorecida», o «Tanto gym, te ha cambiado la cara y todo», son solo algunos de los comentarios que se pueden leer bajo el post. Otros han llegado a comparar su nuevo aspecto con la que fuera su enemiga en la casa de Guadalx de la Sierra, Raquel Lozano.

En la instantánea, la hija de Maite Galdeano posa en ropa interior sobre una esterilla de masajes. Una imagen en colaboración con una marca, cuyo objetivo inicial era publicitar el producto, ha terminado convirtiendo su Instagram en un auténtico campo de batalla. Muchos se han percatado de que el rostro de Sofía no luce igual que siempre, pero no queda claro si se debe al «photoshop» o a algún retoque estético.