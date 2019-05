Sara Carbonero, operada de un tumor maligno La mujer de Iker Casillas ha dado la noticia a través de su perfil de Instagram LEONOTICIAS León Miércoles, 22 mayo 2019, 13:09

Sara Carbonero acaba de pasar por quirófano para someterse a una operación donde se le ha extraído un tumor maligno en el ovario. «Lo hemos cogido muy a tiempo» ha confesado la periodista en Instagram, donde ha hecho pública la noticia.

«Cuando aún no nos habíamos recuperado de un susto, la vida nos ha vuelto a sorprender. Esta vez me ha tocado a mí, esa dichosa palabra de 6 letras que todavía me cuesta escribir. Hace unos días en una revisión, los médicos me vieron un tumor maligno de ovario y ya he sido operada. Todo ha salido muy bien, afortunadamente lo hemos pillado muy a tiempo pero todavía me quedan unos meses de lucha mientras sigo el tratamiento correspondiente. Estoy tranquila y con la confianza de que todo va a salir bien. Sé que el camino será duro pero también que tendrá un final feliz. Cuento con el apoyo de mi familia y amigos y con un gran equipo médico. Aprovecho para pedir desde aquí a mis compañeros periodistas el respeto y la comprensión con los que siempre me habéis tratado, especialmente en estos momentos tan difíciles y delicados para mí y mi familia», ha escrito en su cuenta de Instagram.