Sara Carbonero ya está en casa «Ahora toca ponerse fuerte y seguir. Gracias a todos de corazón», escribió la periodista en Instagram

«Ya en casa y todo en orden. Muchísimas gracias por todas las muestras de cariño que he recibido estos días. Me encantaría responder una por una pero me es imposible. Ahora toca ponerse fuerte y seguir. Gracias a todos de corazón». Así lo escribió, esta tarde, Sara Carbonero en su Instagram tras recibir el alta hospitalaria después de ser intervenida de un tumor maligno en el ovario el martes pasado en la clínica Ruber Internacional de Madrid.

La esposa de Iker Casillas ha aprovechado para agradecer a todos sus amigos, familiares y también seguidores por las muestras de cariño que ha recibido estos días.

El pasado martes, la periodista fue intervenida de un tumor maligno en uno de sus ovarios. Desde entonces, permanecía ingresada en el centro arropada por su marido, Iker Casillas, y el resto de sus amigos y familiares.