Rosa Benito habla de su depresión en 'Viva la vida'
Lunes, 29 octubre 2018

Mediaset España ha lanzado la campaña 'Salud Mental #NOTEHAGASELLOCO' con el propósito de hacer saber que tres de cada cuatro personas sufren en algún momento de su vida una depresión. Una de esas pesonas es Rosa Benito que ha querido contar su propia historia durante su paso por 'Viva la vida' donde ha recordado que: «yo tuve una depresión bastante fuerte».

La colaboradora se ha sincerado para contar este problema que sufren tantas personas: «Todo me daba miedo: mi casa, ir por la calle... iba todo el tiempo mirando de reojo porque me daba la sensación de que todo el mundo me estaba mirando» y añadía: «Es una desconfianza en ti misma».

A la vez que contaba su historia, también daba consejos a la gente que podía estar pasando por esa situación: «Es una enfermedad que cuando se descubre se lleva mucho tiempo arrastrando», pero quería dar señales de esperanza a quien lo padece: «Quiero que sepa la gente que lo tiene que se sale, pero también hay que poner de su parte». Esta postura fue la que le llevó a ingresar en un centro para tratar el problema: «Llamé a mi psiquiatra y le dije: 'Necesito que me apartes de todo, necesito estar sola y necesito que me ingreses'».