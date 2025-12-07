leonoticias - Noticias de León y provincia

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Efe

Con ropa deportiva y en Nueva York, así ha presentado Amelia Bono a su novio

«Hay una persona especial en mi vida», ha dicho la hija de José Bono a sus seguidores

Joaquina Dueñas

Domingo, 7 de diciembre 2025, 12:39

Comenta

Amelia Bono ha dado un paso al frente y ha presentado a su nuevo novio. Sin dar detalles sobre su identidad o sobre el tiempo que llevan juntos, ha contado a sus seguidores que hay una «persona especial» en su vida. Lo ha hecho sin artificios, publicando una fotografía en Instagram en la que ambos aparecen vestidos con ropa deportiva posando delante del lago Jacqueline Kennedy Onassis Reservoir del Central Park de Nueva York.

«Estoy en una etapa bonita, tranquila, con una sonrisa que me sale sola y con el corazón bastante en calma. Agradecida por lo que llega, por lo que suma y por sentirme tan feliz», ha escrito antes de anunciar: «Y sí… hay una persona especial en mi vida. No voy a hacer discursos eternos, solo decir que me hace bien y que estamos muy felices». «Ojalá podamos vivirlo en paz, sin curiosidades que pesen. Que nos dejen tranquilos, que podamos ser felices a nuestro ritmo, a nuestra manera», ha expresado.

En 2021, Amelia Bono y Manuel Martos se separaron después de 15 años juntos y cuatro hijos en común. Poco después se dieron una segunda oportunidad que terminó definitivamente en febrero de 2023. A pesar de la separación, ambos han mostrado afecto mutuo y por sus respectivas familias políticas. «No concibo mi vida sin Manu», decía recientemente ella en una entrevista con Sonsoles Ónega.

Publicidad

Top 50
  1. 1 La reacción de Donald Trump al encontrarse con la camiseta más mediática de la Cultural
  2. 2 Un hombre de unos 40 años resulta herido al chocar su patinete contra un coche en León
  3. 3 Guardia Civil y Bomberos de León ayudan en un «susto» en una residencia de ancianos en León
  4. 4 Muere en Madrid una mujer tras precipitarse desde un décimo piso con sus dos hijos de 3 años, ambos muy graves
  5. 5 El Real Madrid afirma que la Ponferradina debe recibir cuatro millones y LaLiga lo niega
  6. 6 El cara o cruz le sale de canto al Abanca Ademar
  7. 7 Subastan una casa de dos plantas por 28.000 euros en un pueblo de León
  8. 8 La calle de León que ha multiplicado por cinco los accidentes con heridos en dos años
  9. 9 Muchos vecinos se hartan: «La falta de recogida de basuras es sólo una vergüenza más»
  10. 10 Las entrevistas exprés remarcan el problema de la hostelería leonesa: «Empleos hay, pero no quien los trabaje»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

leonoticias Con ropa deportiva y en Nueva York, así ha presentado Amelia Bono a su novio

Con ropa deportiva y en Nueva York, así ha presentado Amelia Bono a su novio