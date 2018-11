¿A quién le quitaría el programa Lara Álvarez? La presentadora asturiana asegura estar cómoda en 'GH VIP', aunque no teme a los cambios E.C. Sábado, 10 noviembre 2018, 12:32

Lara Álvarez no tiene miedo a los cambios. La presentadora gijonesa, que actualmente se encuentra totalmente centrada en la conducción de la edición 'Última hora' de 'GH VIP', no teme a los nuevos retos. Durante el evento 'Larga vida a las Reinas' organizado por la firma GHD, la asturiana ha confesado qué programa le gustaría presentar. «Yo me cambiaría con Calleja. Se lo monta muy bien. Estoy abierta a cualquier posibilidad. Me gustan mucho los concursos, la música, los viajes...».

Álvarez prefiere no mojarse sobre quién es su concursante favorito de la casa de Guadalix de la Sierra, aunque da pistas. «Algunos están despertando y faltan otros que se despierten. Las estrategias están cambiando. Seguro que los espectadores saben a lo que me refiero».

La periodista asturiana no entra en detalles cuando le preguntan sobre su situación sentimental, aunque aclara que su corazón está «libre». Sobre el amor, explica que «no es una prioridad» ahora mismo en su vida, aunque tiene claro que si el amor llama a su puerta el truco para que una relación funcione es importante no sentir celos.