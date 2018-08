Problemas de salud impiden a Shakira actuar en Los Ángeles Shakira durante un concierto. / Instagram Un virus ha sido el causante del aplazamiento del concierto que la colombiana ha pospuesto para el 3 de septiembre E.N. Jueves, 30 agosto 2018, 19:50

Los fans de Shakira se han quedado con las ganas de verla actuar en Los Ángeles, debido a unos problemas de salud que padece la colombiana y que le han obligado a posponer hasta el 3 de septiembre su segundo concierto en la ciudad estadounidense.

«Después del espectáculo me empecé a sentir mal y me levanté esta mañana con un virus. Lamento mucho no poder actuar esta noche», señalaba la pareja de Gerard Piqué.

Este ha sido el primer concierto que se ha visto obligado a cancelar desde que iniciara la gira 'El Dorado', por tierras estadounidenses el 3 de agosto en Chicago.

Afortunadamente, la enfermedad no ha tenido que ver nada con su problema con las cuerdas vocales, sino que ha sido un virus, que según los médicos que le han atendido durará muy poco. «Los médicos me han asegurado que estaré lo suficientemente bien para actuar en Anaheim el viernes 31 de agosto».

No ha querido despedirse de su público, sin antes darles las gracias por su comprensión: «Gracias por vuestra comprensión y por ser los mejores fans que una artista podría tener. Todo mi amor, Shakira».