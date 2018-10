Posible ruptura de Alfred García y Amaia Romero Alfred García y Amaia Romero durante su participación en 'OT'. / TVE El periodista Enric Bayón ha dado la noticia en el programa 'Cazamariposas' E.N. Viernes, 26 octubre 2018, 19:06

El programa 'Cazamariposas' ha adelantado la noticia de la posible ruptura de la relación entre Alfred y Amaia. El periodista Enric Bayón apuntó que los concursantes de 'Operación Triunfo 2017' llevarían bastante tiempo sin verse, algo un tanto extraño ya que los dos viven en Barcelona.

También ha comentado que ambos podrían haberse fijado en otras personas. Sobre la navarra señala: «Amaia está interesada en un cantante madrileño del grupo de rock alternativo, 'Carolina Durante', llamado Diego» y no deja de darles 'me gusta' a sus publicaciones en Instagram. Por su parte, Alfred ha señalado que una actriz se ha fijado en él, aunque no ha dado nombres por el momento.