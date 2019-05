Las polémicas declaraciones de Rafael Amargo sobre su bisexualidad El bailarín hizo un comentario sobre las mujeres y Emma García, presentadora de 'Viva la Vida', le pidió que rectificase E.C. Domingo, 5 mayo 2019, 19:42

Rafael Amargo ha vuelto a causar polémica durante la entrevista que le hizo Emma García, este sábado, en el programa 'Viva la Vida'.

El bailarín comenzó hablando sobre la frase que tanto revuelo causó en su momento en la que se definía a sí mismo como «bisexual, creyente, hetero,entero y redondo» pero nunca «ni maricón ni gay». Algo, que más adelante, queriendo explicarse lo empeoró diciendo que «un maricón es un terrorista, un pederasta, un hijo de puta, un ladrón, alguien que haga algo mal».

«Soy el tío más activista, me he rajado la camisa por defender esto», aseguró Amargo en el programa de Telecinco. A la pregunta de quién le ha roto más el corazón, si los hombres o las mujeres, el bailarín contestó que por igual, aunque añadió algo que no gustó nada a Emma: «Por igual. Por lo menos los hombres te piden 20 euros para un porro pero las mujeres te quitan un piso».

Ante este comenario, la presentadora se levantó de su asiento inmediatamente y le pidió por favor que rectificase: «Es que tú no eres así».