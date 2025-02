La polémica entre Willy Bárcenas y Masterchef: «Quién miente»

Leonoticias Diario León Sábado, 9 de mayo 2020, 18:36 Comenta Compartir

Al talent de cocina 'Masterchef' le llueven las polémicas. Si hace a penas unos días los seguidores del programa se escandalizaron por lo ocurrido con la exconcursante Saray, ahora el revuelo llega tras el anuncio de la edición de famosos. Poco después de desverlarse el nombre de los concursantes de Masterchef Celebrity 5, el cantante Willy Bárcenas, hijo de Luis Bárcenas, lanzó un comunicado en sus redes sociales asegurando que TVE había vetado su participación en el 'talent' de cocina «por un nombre y unos apellidos».

«La productora nos dice que lo sienten muchísimo, que estaban encantados conmigo y querían que participase pero que TVE se opone a que yo concurse en el programa», aseguró. No obstante, Shine Iberia, productora de Masterchef no tardó en rebatir su versión. «Esa selección final, en la que no estaba Guillermo Bárcenas, se le traslada a TVE, que no interviene en ningún proceso de selección», aseguró.

Al leer este comunicado, el cantante de Taburete publicó en Instagram un correo de la productora donde le decían que la decisión final fue de TVE. «Quién miente, no lo sé; pero desde luego yo no», afirmó. Desde la productora atribuyen a un «error humano» este mensaje.