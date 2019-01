La polémica foto de Anita Matamoros en bañador «Si no te gusta, no mires», ha dicho en su cuenta de Instagram la hija de Kiko Matamoros y Makoke, tras recibir insultos y críticas a su cuerpo LEONOTICIAS León Jueves, 10 enero 2019, 19:49

Anita Matamoros ha recuperado una fotografía suya del verano en bañador y la ha compartido en su cuenta de Instagram, lo que ha provocado que la hija de de Kiko Matamoros y Makoke haya recibido un alud de críticas a su cuerpo.

En cuestión de minutos la fotografía desaparecía y aparecía en la sección de Stories junto a un texto: «Nunca había tenido tantos comentarios ni tan groseros en tan poco tiempo», escribía y se lamentaba: «No tengo ni la menor idea de a dónde va a parar la sociedad con tanta envidia y ganas de machacar (o por lo menos intentarlo)». «Tampoco entiendo como una persona con una edad que ronda los 20 o los 30 años se revoluciona con un cuerpo».

Después la joven se arrepentía de haber hecho desaparecer la fotografía de su perfil por el simple hecho de lo que los demás opinen de su cuerpo y volvió a compartirla: «Esta foto tiene su historia detrás que podéis ver en mis historias y he decidido volver a subirla básicamente porque me da la gana. Si no te gusta, no mires».