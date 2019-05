Pillan a Anabel Pantoja echándose desodorante en un supermercado La sobrina de la tonadillera se defiende en 'Sálvame' LEONOTICIAS León Martes, 21 mayo 2019, 13:30

Anabel Pantoja tuvo que defenderse ayer en 'Sálvame' tras la emisión de un vídeo en el que se ve a la sobrina de Isabel Pantoja echándose desodorante de un supermercado cuando creía que nadie la veía y después lo dejaba en el mismo sitio.

«Me tengo que defender», dijo la joven ruborizada. «Quiero confesar que muchas veces yo soy de las que voy al aeropuerto y me echo mucha colonia. Que levante la mano quien no lo haya hecho», añadió entre risas para intentar justificarse. «Creo que el desodorante era un probador. Es un supermercado. Lo usé porque no tenía más remedio», dijo ante la risa del resto de los colaboradores.