Pepa Rus, Macu en 'Aida', embarazada Pepa Rus, en 'Pasapalabra'. / Telecinco La actriz ha desvelado en 'Pasapalabra', visiblemente nerviosa, que será madre E.N. Jueves, 9 agosto 2018, 11:44

Con una risa nerviosa, en plena participación de 'Pasapalabra', Pepa Rus, Macu en la serie 'Aida', confesó que iba a ser madre. El presentador del espacio de Telecinco, Christian Gálvez, no pudo continuar con la siguiente sección ante los continuos gestos de Pepa Rus, que no hacía más que guiñarle el ojo. Gálvez no se contuvo y le preguntó el motivo de los guiños y ella respondió con su peculiar humor: «Que he engordado raro».

En ese momento, el plató al completo le dedicó una gran ovación mientras sus compañeros de 'La que se avecina', participantes también en 'Pasapalabra', le dedicaron una sincera enhorabuena. La actriz se puso muy nerviosa y confesó sentirse avergonzada de recibir tanta atención, aunque agradeció las muestras de cariño y celebró que «va todo bien y está todo bien».

Rus tampoco dudó en compartir la noticia en las redes sociales. Así, en su cuenta de Instagram, escribió, junto con una imagen en la que podía vérsele su tripita de premamá: «Bueno, pues... ¡Sorpresa! Estoy feliz de contaros mi nuevo estado... jiji. Feliz». La actriz desveló que estaba esperando «una señora».