Pelayo Díaz ultima una colección 'extrema'

A Pelayo Díaz no le gusta estarse quieto. En sus redes sociales se define como 'influencer' y presentador de televisión, pero es que también ha escrito un libro -su biografía, 'Indomable', salió al mercado en 2016-, ha modificado el 'look' de buena parte del país desde el plató de 'Cámbiame' y firma fotografías y hasta colecciones de moda. «Nunca, nunca paro y me encanta estar involucrado en diferentes proyectos creativos!», escribió el ovetense en su cuenta de Instagram para su millón largo de seguidores hace solo unos días.

De hecho, aprovechó la misma red social para adelantar en qué se encuentra trabajando. «Estoy diseñando una colección cápsula para The Extreme Collection que pronto verá la luz», escribió, y compartió una fotografía con varios de sus bocetos.

The Extreme Collection es una firma dedicada al diseño y confección de blazers y chaquetas para mujer. Con ella está estas semanas colaborando el diseñador y estilista asturiano Pelayo Díaz, cuyos 'looks' no dejan a nadie indiferente. Por lo que se puede adelantar por las fotografías, su propuesta pasa por chaquetas de corte militar y estampados coloridos.