Oriana Marzoli dispara contra todos Oriana Marzoli arremetió incluso contra sus fans. / Telecinco Su recibimiento en el plató de 'GH VIP: Límite 48 horas' fue frío y tenso, con un Jorge Javier que la despidió «hasta siempre» EL NORTE Miércoles, 19 septiembre 2018, 18:11

Oriana Marzoli duró dos días en la casa de Guadalix. Consciente de que fue criticada por la decisión que tomó, la venezolana acudió al plato de 'GH VIP: Límite 48 horas' con la escopeta cargada, dispuesta a arremeter contra todo y contra todos.

Marzoli tuvo un recibimiento frío, sin aplausos, antes de sentarse para ser entrevistada por un Jorge Javier Vázquez serio, que se limitó a preguntarla: «¿Qué ha sucedido?». «¡Pues que no podía más! Si es que yo no entiendo por qué la gente está como tan rabiosa. O sea... Yo no tengo un reality o tres realities encima... Los tres que yo he hecho, que han sido de convivencia, no hablo de 'Supervivientes', han durado cada uno seis meses y yo qué sé.... 'Gran Hermano' dura tres. Así que, en total, es como si hubiese hecho tres realities». «La gente no tiene ni idea de lo que es estar sometida a esta presión de tanto tiempo y tres años consecutivos».

La venezolana continuó con su defensa: «La gente como que solo juzga al personaje público y no empatiza con el ser humano. Entonces, no sé por qué esa falta de humanidad en las personas, pero bueno, lo admito. Me equivoqué, sobre todo, en entrar en este momento, que creo que no era el idóneo. Simplemente eso, yo creo, ¿no?». Razonamientos que, como recoge Bekia, no gustaron ni al público ni al presentador, que mostraba su hartazgo por el tema.

En un momento de la entrevista, Jorge Javier se mojó: «¿Sabes lo que me sucede, Oriana? A ver cómo te lo digo siendo educado... Fíjate que... es que me daba igual esta noche que vinieras o no y, te digo una cosa, esto no quiero que lo tomes como un ataque frontal, ni como... no. Es que he llegado a un momento contigo que ya... Me da igual. Y eso es lo peor que le puede pasar a un presentador porque... no, no voy a calificar tu paso por la casa, es que no». «Me parece que es algo como muy redundante, ¿no? Yo creo que todo el mundo puede pensar lo que ha sido y, entonces, me produce... No sé. Es como si fuese un trámite esto que quiero acabarlo lo antes posible».

Antes de concluir con el asunto, el presentador dio paso a un vídeo con los mejores momentos de la venezolana dentro de la casa. Pero claro, ante la brevedad de la estancia de Marzoli en 'GH VIP 6', el vídeo duró cinco segundos. Sólo recogía el momento en el que Oriana entró en la parte de la casa que estaba en buen estado y exclamó: «¡Qué cuqui! ¡Es todo rosa!».

Esto provocó las risas hasta de la interesada, que intervino nuevamente: «¿Pues qué... Tú quieres que me tome esto en serio y me pones esta chorrada? Pues qué quieres... ¡Hasta a mí me hace gracia! ¿Qué quieres que te diga?». «Obviamente no han sido los mejores momentos... O sea, lo de burro fue 'top' y me lo ha puesto todo el mundo... Entonces, si quieres me río de que solo ponéis esto, pero vamos, sé que no es el único momentazo y ya está».

Jorge Javier también le recordó que deberá pagar un multa por abandonar el programa. «Fue tremendo negociar no pagar la penalización», explicó, a lo que la venezolana contestó: «Ya, bueno, en ese momento, perdona, estaba en otro mundo. Es como que se me venían cosas a la cabeza, hablaba de Sarah Jessica Parker, hablaba de penalizaciones y de llorar», pero en ese momento el presentador la interrumpió para confirmar que «Oriana, que sepas que se te va a cobrar», lo que desató los aplausos del público. «¿Pero por qué aplaudís?».

El enfado de Marzoli fue a más cuando se enteró de que el programa había preparado el hashtag #OrianaAjuicio para leer en directo con ella las reacciones que su abandono ha suscitado en los espectadores, en general, y en sus seguidores, en particular. A partir de ese momento, la venezolana no se contuvo y contestó de malas maneras cada tuit que llegaba.

En un momento del programa, Oriana se levantó para poner rumbo a la salida hasta que Vázquez le hizo una pregunta más: «¿Por qué has dejado de seguir a 'Gran Hermano' en las redes sociales?». «Pues porque creo que se están pasando un poquito. No me parece justo que la persona que lleve las redes tenga que estar poniendo cosas en mi contra. He abandonado porque no podía más psicológicamente, no porque no podía limpiar porque he sido la primera que se ha puesto a limpiar, no cómo lo están pintando. Solo eso, me parece que es una falta de respeto. Yo considero que lo mío también, he pedido perdón, me he equivocado, pero no considero que sea justo que estén poniendo cosas así sobre mí», respondió.

Jorge Javier finalmente la despidió: «Bueno, Oriana. Yo recuerdo que en la conexión que hicimos en 'Sábado Deluxe', tú decías que necesitabas desaparecer, que necesitabas estar fuera. Bueno, pues entonces, nosotros te damos esa oportunidad, esperamos que te recuperes y esto que te voy a decir ahora, me da pena, pero solo te puedo decir una cosa: Hasta siempre». Marzoli se limitó a responder: «Venga».