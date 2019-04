Una nueva infidelidad del prometido de Jennifer Lopez La veterana 'playmate' Zoe Gregory asegura que, semanas antes de comprometerse con la diva del Bronx, Rodríguez le invitó a participar en un trío LEONOTICIAS León Lunes, 1 abril 2019, 12:28

A Jennifer Lopez se le está atragantando su compromiso con Álex Rodríguez. Primero fue el excolega de Rodríguez, José Canseco, quien habló largo y tendido sobre las infidelidades del novio de la cantante. Ahora ha sido la veterana 'playmate' británica Zoe Gregory, quien asegura que, semanas antes de comprometerse con la diva del Bronx, Rodríguez le invitó a participar en un trío al que no estaba invitada JLo. Para corroborar su historia, Gregory ha mostrado al tabloide británico 'The Sun' los mensajes de texto que mantuvo con el ex jugador de béisbol, en las que este le pedía que hicieran un trío. «JLo es increíble y no se merece que la traten así. Ella habla de organizar su boda, está preparándose para casarse con él; mientras tanto, él se dedica a pedirme vídeos eróticos y a preguntarme cómo organizar encuentros con otras chicas. No es justo».