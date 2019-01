La nueva confesión de Kiko Rivera en 'GH Dúo' El hijo de Isabel Pantoja le ha comentado a Julio Ruz algún detalle más sobre sus peores momentos LEONOTICIAS León Martes, 22 enero 2019, 10:41

Cuando todavía la audiencia se está recuperando del bombazo que soltó Kiko Rivera en una de las galas de 'GH Dúo', el hijo de Isabel Pantoja se ha vuelto a desahogar, esta vez con Julio Ruz, con quien habló sobre algunos aspectos de su peor época. «Mi mujer tiene su espacio en el cielo ganado ya. Por mucho que diga, nunca podré agradecérselo», decía emocionado Kiko Rivera.

«Antes económicamente estaba del carajo, no me faltaba nada y ahí todo el mundo está y justo al empezar con Irene llegó la mala época. En mis peores momentos ha estado ella. Me he tenido que pegar X meses encerrado en mi casa y de mi casa al colegio de las niñas y de mi casa al médico, con mi madre, con mis tres amigos, mi gente, allí fue mi cura». «En el tiempo que no he estado trabajando me ha ayudado mi madre económicamente», aseguraba el DJ.

Kiko Rivera ha hecho algunas confesiones de lo más personales: «No fui a un centro. Tenía miedo de entrar a un centro, se iba a formar la 'marimorena'. No voy solo a ningún lado, no me dejan, estoy muy bien, he salido de ahí pero necesito mi apoyo. Irene es la persona perfecta para mi madre. Ha sido muy duro para mí. Ahora viene la época de reírse y de disfrutar de la vida».