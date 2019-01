Natalia Sánchez y Marc Clotet, padres de su primera hija La pareja ha compartido en sus redes sociales una fotografía en la que se ve a la pequeña LEONOTICIAS León Jueves, 10 enero 2019, 19:48

«El mayor regalo que la vida podía darnos ha querido conocernos antes de tiempo. Bienvenida al mundo pequeña Lia! Te quiero infinito @natasanchezmol». Con estas palabras, acompañadas de una fotografía de la pequeña, Marc Clotet ha compartido en Instagram el nacimiento de su primera hija con la actriz Natalia Sánchez.

La actriz ha explicado que se ha tratado de un parto natural y que ha ido todo bien: «Ha sido un parto natural INCREÍBLE y respetado al máximo gracias a un equipo de profesionales, que más bien podrían venir del Olimpo porque para mí, ya son dioses, o mejor dicho: Diosas. Esta es, sin duda, la experiencia más increíble de mi vida, y me da, que no ha hecho más que empezar... Para ti, @marc_clotet, no tengo palabras... simplemente, gracias por existir. Te quiero. Ahora toca descansar lo que podamos y cuidar mucho de este pequeño saco de amor sin el que ya no me imagino nuestras vidas. Gracias a tod@s por tantísimo cariño. GRACIAS».