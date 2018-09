Natalia Sánchez ha desvelado el sexo de su futuro bebé Natalia Sánchez. / Instagram Ha querido compartir con sus seguidores en las redes sociales la noticia EL NORTE Jueves, 13 septiembre 2018, 10:39

Hace unos días, Natalia Sánchez y Marc Clotet compartían con sus seguidores la noticia de que se iban a convertir en padres. Para los dos, este bebé será el primer hijo que van a tener.

La actriz mostraba su incipiente tripita en una bonita fotografía en blanco y negro, mientras su pareja dejaba sus manos sobre el vientre. Ahora, Natalia ha querido compartir el sexo de su futuro bebé y lo ha hecho con el mensaje: «YA SÉ EL SEXO DEL BEBÉ», junto con una foto en la que luce embarazo y añadía: «Lo que todavía no sé es si querrá llevar falda o pantalón; si vestirá de rosa, de azul o con purpurina; si jugará con princesas, con camiones o unicornios, si llevará flequillo, trenzas, rastas; si decidirá cambiarse el nombre de Pepita a Pepito o Pepiti; si será hetero-, homo-, trans- , a-, pan- o nada de lo anterior; ni si decidirá seguir estereotipos o no y, sinceramente, no me importa lo más mínimo».

Concluía el mensaje diciendo: «Solo quiero que sea feliz, que no sufra ni un segundo por su género y que aprenda que no son los juguetes, ni la ropa, ni los colores los que tienen género, si no que somos los adultos los que tenemos prejuicios y complejos. Así que solo deseo, con todo mi corazón, que mi niña juegue, vista y viva con libertad».