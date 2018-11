Naím Thomas lleva varios meses sin cobrar Naím Thomas. / Instagram El cantante, junto con algunos de sus compañeros, pusieron una demanda y al acto de conciliación no acudieron representantes de la productora LEONOTICIAS León Martes, 6 noviembre 2018, 18:14

Naím Thomas ha utilizado su perfil en Instagram para denunciar que lleva varios meses sin cobrar: «ATENCIÓN Este es el vídeo que JAMÁS me hubiera gustado hacer. Para mi las RRSS son sólo un entretenimiento. Pero las personas tenemos un límite y el mío ha llegado. ODIO LAS INJUSTICIAS y los 'señores' @manelnogueron y @joanmiquel_sa y su empresa #ethikaglobalentertainment #ethikaglobalgroup #ethikaglobal son los responsables (en el video explico por qué). Paradójicamente se llaman 'Ética' cuando de ética y de palabra... POCA. Sé que muchos de mis compañeros estarán de acuerdo aunque no le den like (porque estén trabajando con ellos o porque tienen miedo). Yo no tengo miedo a nadie», escribía el extriunfito.

Este enfado de Naím ha llegado después de haber participado en el musical 'Rouge Fantastic Love' en el teatro Apolo de Barcelona. Thomas ha señalado que «esta gente no quiere pagar y mientras tanto siguen produciendo otros espectáculos».

El cantante, además de denuciar a los productores a través de las redes sociales, también lo ha hecho en los tribunales: «Esta situación está en juicio, la gente que no hemos cobrado pusimos una demanda y fuimos a un acto de conciliación al que ellos no se presentaron».

El portal 'Chance' se puso en contacto con Ethika Global Entertainment pero han señalado que no tiene noticias de este tema.

Juan Camus o Geno, compañeros de Naím, han querido mostrarle su apoyo. «LAS INJUSTICIAS hay que sacarlas a la luz SIEMPRE con respeto pero las cosas CLARAS para que no engañen a la gente HAY QUE PARAR LA FALSEDAD con la VERDAD. Con el pan y la profesionalidad de las personas NO SE JUEGA! Así hay que hablar», escribía Camus, mientras Geno explicaba que ella también ha vivido una situación similar: «Te entiendo perfectamente me paso lo mismo hace ya 13 años!! Con el musical de Sancho Panza, Ánimo. Espero que se haga justicia y te devuelvan lo que es tuyo!!».