El motivo por el que Chabelita no fue a la función navideña de su hijo El pequeño ha estado arropado por su padre Alberto Isla y por Dulce

Chabelita Pantoja fue la gran ausente de la función navideña de su hijo Alberto, al que acompañaron en esta ocasión su padre Alberto Isla y Dulc. Chabelita se ha excusado asegurando que tenía un asunto muy importante que no podía obviar: «De ese tema no voy a hablar. Es una cosa mía privada de aquí de Madrid y no quiero hablar del tema. Fue por una cosa bastante importante que me pasó aquí en Madrid, donde tuve que tener una reunión y era importante, muy importante además», ha explicado en conversación telefónica con 'Sálvame', queriendo dejar claro que no tenía que ver «con Omar ni con nadie».