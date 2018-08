La modelo Adriana Karembeu es madre por primera vez a los 46 años Adriana Karembeu y su marido Aram Ohanian. / Afp No era el primer intento de la eslovaca y su segundo marido Aram Ohanian de ser padres, finalmente lo han conseguido mediante fecundación in vitro EFE París Miércoles, 22 agosto 2018, 17:50

La modelo franco-eslovaca Adriana Karembeu dio a luz con 46 años a su primera hija, Nina, que pesó 3,3 kilogramos, según revelaron fuentes del centro hospitalario Princesse-Grace de Mónaco a la revista Ici Paris.

El nacimiento tuvo lugar el pasado viernes y la pequeña es fruto de su relación con el empresario armenio Aram Ohanian, con quien se casó en 2014, después de un primer matrimonio de 13 años con el exfutbolista del Real Madrid Christian Karembeu, de quien tomó su apellido.

No era el primer intento de Karembeu y Ohanian de formar una familia. El año pasado, la modelo confió a Paris Match que tuvo un primer embarazo en 2016 y que perdió al bebé de forma espontánea a las siete semanas de gestación. «En los meses siguientes no podía cruzarme con una mujer embarazada o con un bebé sin que se me llenasen los ojos de lágrimas. Mi marido y yo intentaremos ser padres una vez más y si falla, empezaremos el proceso de adopción» confesó.

La revista del corazón Voici reveló el pasado julio que este embarazo se produjo con fecundación in vitro. Su deseo de ser madre es «reciente», según dijo la misma Karembeu a la revista Télé Loisirs en octubre, afirmando que cuando era más joven «no estaba preparada».

«Nunca es demasiado tarde, hay muchas maneras. (...) Tengo una buena carrera, pero a los 40 años es el momento de parar y hacer balance. El sueño de crear una familia sería magnífico», confesó mientras acompañaba al aventurero Mike Horn por el macizo de Anapurna, en el Himalaya, en un programa del canal M6 difundido en enero.

La modelo anunció su embarazo en los medios en marzo y desde entonces ha ofrecido diversas fotografías de su evolución en su cuenta de Instagram, donde de momento no se ha hablado del nacimiento.