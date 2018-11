La millonaria deuda del chef Sergi Arola «Reinventarse es el único camino, lamiéndote las heridas no consigues nada» E.N. Miércoles, 28 noviembre 2018, 13:42

Sergi Arola ha acudido a un evento en el que habló de cómo se encuentra y cómo ha orientado su carrera profesional: «Reinventarse es el único camino, lamiéndote las heridas no consigues nada, tenemos la suerte de vivir en un país maravilloso que te da una oportunidad», recoge 'Bekia'.

«Es una hijaputada, pero más allá del chascarrillo, es muy duro, me dedico a lo que me gusta, tengo la suerte de tener una profesión en la que la edad no juega en contra, es a favor, con lo cuál ahora soy mejor cocinero que hace unos años, evidentemente cuando me he pegado una hostia como la que me he pegado intento que la gente confíe en mí no se pegue esta hostia, y ahora a pelear, luchar y a salir adelante».

En cuanto a cómo afronta el trabajo, tras la deuda que fue acumulando y se ha convertido en millonaria ha dicho: «Tengo un montón de compromisos a los que poco a poco voy haciendo frente, evidentemente sé que acabaré saliendo, mientras tenga dos manos y el talento que tengo para hacer lo que hago, entiendo que saldré adelante».