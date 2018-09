Millán Salcedo confirma su mala relación con José Mota Millán Salcedo. / Efe El humorista manchego ha sacado a la luz este secreto a voces E.N. Lunes, 3 septiembre 2018, 20:13

En una entrevista concedida al diario 'El Mundo', el cómico Millán Salcedo ha confirmado lo que todos sabíamos: Su mala relación con José Mota. El periodista le ha preguntado por las copias a Martes y Trece y éste ha contestado: «Sí, hay mucho pirateo». Entonces, el entrevistador le ha comentado si estaba refiriendo a José Mota. «José Mota y yo no nos llevamos bien. No me quiero enfrentar a esta persona. Simplemente digo que hay que citar la fuente de procedencia», ha explicado el humorista manchego que ha asegurado que Josema Yuste y él lo hacían: «Cuando nos preguntaban por nuestros referentes, citábamos a Tip y Coll, a Gila... a nuestros maestros. Y hay otros que no nos citan».

Millán ha querido dejar claro que a José Mota lo ha mencionado el periodista. «Yo no lo quiero decir», ha señalado.