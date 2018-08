Mila Ximénez ha temido por su vida La colaboradora de 'Sálvame' ha hablado de la relación que tuvo con Mónica Gil Manzano, la estafadora de los famosos E.N. Jueves, 30 agosto 2018, 19:47

Mila Ximénez está atravesando un momento bastante complicado en el terreno personal. Los reponsables de que lo están pasando tan mal son Mónica Gil Manzano, conocida como la estafadora de famosos, y Gustavo Marinaro.

La colaboradora de 'Sálvame' comenzó el año con una gran ilusión por su negocio de joyas y que tuvo que abandonar, meses después, porque no obtenía beneficio alguno. El proyecto fue de Gustavo Marinaro, quien aprovechó la ocasión para obtener publicidad. «La decepción con este tipejo, Gustavo Marinaro, ha sido muy grande», comentaba la periodista en una entrevista para una revista del corazón, donde hacía hincapié en que «me he sentido utilizada».

Pero, en este oscuro asunto también han descubierto a Mónica Gil Manzano, con quien compartió once años de amistad. Una estafadora que habría estado haciendo uso de su nombre durante todo este tiempo.

La colaboradora señala que tiene la certeza de que se ha convertido en un personaje molesto, ya que está colaborando con la Policía en la investigación que se lleva a cabo sobre Gil Manzano. «Yo, como estoy limpia, hablar es lo único que puedo hacer», expresa Ximénez, que tiene algo de temor a lo que pueda pasar: «Te preguntas: ¿Con qué gente me he relacionado? No tengo cara para ellos, pero ellos sí tienen la mía, esa es mi indefensión».

Mila piensa que en alguna ocasión han podido intentar estafarla: «Estoy convencida de que esta señora fue a por mí, yo era su víctima». A pesar de que todo el dinero que Mila le había prestado se lo había devuelto, Manzano intentó llevarle los aspectos económicos: «Me pidió gestionar mi patrimonio. Si me dejo llevar por ella estaría arruinada o en la cárcel», aunque tiene claro que lo peor fue que su vida corrió verdadero peligro: «Podrían haberme matado».