Michelle Obama saca nuevo disco Michelle Obama. / Jonathan Bachman-AFP LEONOTICIAS León Viernes, 18 octubre 2019, 18:01

La ex primera dama de Estados Unidos, Michelle Obama, saca nuevo libro en noviembre.

Tras el abrumador éxito de sus memorias, de las que ha vendido más de once millones de copias, ha decidido ahondar un poco más en su interior en 'Becoming: A guide journal for discovering your voice', traducido como 'Un diario guiado para descubrir tu voz'.

Según se deduce de la presentación, será un volumen del género de autoayuda.