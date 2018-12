Melania Trump habla de su matrimonio: «Son chismes» La primera dama asegura que es feliz en la Casa Blanca E.N. Lunes, 17 diciembre 2018, 17:41

Melania Trump ha concedido una entrevista a 'Fox News' en la que ha asegurado que «no hay ningún problema» en su matrimonio. «Son chismes», insiste, al ser preguntada por si mantener la imagen de matrimonio unido y aguantar los comentarios sobre su unión conyugal ha sido lo más difícil de su papel como primera dama.

«No duele. El problema es que ellos están escribiendo la historia y no es correcta. Les gusta enfocarse en las habladurías y me gustaría... enfocarme en la sustancia, en lo que hacemos, no solo en tonterías», dice. Y añade: «Diría que los oportunistas usan mi nombre o a mi familia, desde comediantes hasta periodistas y actores, escritores». La primera dama asegura que es feliz en la Casa Blanca.

En cuanto a las supuestas infidelidades de su marido, Melania Trump asegura que evidentemente le han dolido, pero sabe lo que es cierto y lo que no. «No siempre es cómodo, por supuesto, pero soy muy fuerte y sé cuáles son mis prioridades», ha concluido.