McConaughey lanza a su hijo por los aires para salvarle El actor Matthew McConaughey. / Bekia El actor y su bebé, de diez meses, se encontraron ante un carnero enrabietado EL NORTE Lunes, 17 septiembre 2018, 14:21

Durante su asistencia al programa 'The Tonight Show', Matthew McConaughey contó un episodio de su vida que difícilmente olvidará. Junto con su mujer, su pequeño, de tan solo diez meses, y su perro decidieron pasar un día en familia por el Gran Cañón del Colorado. Todo transcurría con normalidad, hasta que entre ellos se topó un furioso carnero.

El animal, enrabietado, les abordó, y a diferencia de su mujer, que consiguió esquivarlo, McConaughey, con su pequeño en brazos, quedó atrapado entre el carnero y el vacío, como recoge Bekia. El actor pensó rápido y sólo dio con una solución: «Después de poner al perro a salvo, lancé a Levi (su hijo) por los aires para que mi esposa lo cogiera y así no nos empujara por el precipicio».

El actor se encontró solo ante el carnero pero echó mano de algunas de las tretas utilizadas por sus personajes de ficción para desembarazarse del animal: «Cogí una rama pequeña y me puse tras ella para protegerme. Era un arbusto de cereza no más grande que mi dedo meñique y pensé: esto no me va a salvar en absoluto». Pero bastó con esa improvisada 'arma' para convencer al carnero a abandonar el lugar y dejar tranquilo a McConaughey.

«Estábamos entre él y todas sus hembras, y él no quería ningún otro olor masculino en su montaña... Yo me comporté como: es su montaña, caballero», concluyó el actor.