Matamoros sobre Sofía Suescun: «Me apetece estar con ella. No tengo porqué esconderlo» El colaborador ha concedido su primera exclusiva tras la ruptura con Makoke E.N. Miércoles, 28 noviembre 2018, 13:42

Makoke fue la primera en dar un exclusiva; ahora le ha tocado el turno a Kiko Matamoros que ha hablado de la ruptura de su matrimonio, la venta de la casa, su nueva ilusión, su infidelidad y todo lo demás. «No existe la posibilidad de que volvamos a estar juntos. Ni remota». La infidelidad por parte de Matamoros ha traído mucha cola: «Yo no he estado enamorado de esa chica nunca. Es cierto que a Makoke le negué siempre que hubiera tenido ninguna relación sexual. Fueron dos años y nueve meses de relación intermitente. Y la decisión de desconectar la tomo yo y decido acabar con esa historia porque en el fondo ya ni me satisface ni tengo ningún interés en seguir adelante».

«Biológica y emocionalmente, es perfectamente posible. Se puede querer a dos personas a la vez. A dos mujeres a la vez o a quien sea del sexo que sea. Pero vamos, que sí se puede compatibilizar un amor con otro y ser correspondidas las dos en el tiempo», añade el colaborador, que ha decidido no callarse: «Estoy iniciando una relación que creo que puede llegar lejos. Me apetece estar con ella. Me apetece verla. Me apetece hablar con ella. Y ya está y lo digo así. No tengo porqué esconderlo. Físicamente me parece un cañón y luego es divertida, es inteligente, y tiene sentido del humor».