'Masterchef Celebrity' le propuso a Agoney participar en el concurso Agoney. / TVE El cantante de 'Operación Triunfo' no ha descartado concursar en el futuro EL NORTE Jueves, 13 septiembre 2018, 10:36

Los concursantes de 'Operación Triunfo' no paran de tener ofertas para aparecer en diferentes programas de televisión, aunque éstos no tengan nada que ver nada con la música. En una entrevista para el portal 'Bekia', Agoney ha desvelado que le ofrecieron participar en 'Masterchef Celebrity 3'. En una de las preguntas aseguró que si no hubiera sido cantante hubiera sido cocinero.

«¿Sabes que se me propuso?», decía ante sorpresa de los entrevistadores y argumentando su decisión de no ponerse ante los fogones: «No estaba en un momento adecuado. Tenía que centrarme en lo musical, que era mi sueño».

En cualquier caso, Agoney no descarta la posibilidad de participar en un nueva edición de 'Masterchef Celebrity' en un futuro más bien cercano.