María Jesús Ruiz confiesa que estuvo con Gil Silgado porque le atraía el poder

La modelo ha acudido a 'Sálvame' para hablar de las razones que le llevaron a salir con el empresario

Miércoles, 24 octubre 2018, 13:56

Las razones por las que María Jesús Ruiz se llegó a enamorar de José María Gil Silgado siempre han sido una incógnita...hasta ahora. Después de asegurar que no hay ninguna posibilidad de que vuelva con el empresario, la modelo ha respondido a la pregunta que todo el mundo esperaba.

Como no podía ser de otra manera, ha sido en el programa de Telecinco 'Sálvame' donde ha confesado que lo único que le atraía era el poder y cuando conoció a este hombre «era el hombre más poderoso de Andalucía, y a mí me gustaba el poder», comentó la modelo, que añadió: «A mí a la alta sociedad me metió Gil Silgado, me guste o no me guste, y yo lo tengo que reconocer. Y a mí todo eso me fascinó. Me fascinó cómo me trataba, que me hacía sentir como una princesa, que era un señor y caballero conmigo, estaba pendiente de mí siempre,... había muchos motivos por los que yo me sentía a gusto. A mí él me hizo sentir una señora».

Pero a medida que pasaba el tiempo, la relación fue cambiando: «Yo empecé a pedirle explicaciones. Entonces él me mentía y por eso estalló lo que estalló. Pero yo, aún así, yo me enamoré de este tipo porque, de verdad, le quería con locura».

María Jesús se rompió del todo cuando Paz Padilla le preguntó si ha llegado a sentirse estafada: «Sentimentalmente sí. Con lo que yo le quería, él podía haber sido sincero conmigo, yo hubiese seguido con él. Me duele muchísimo cuando dicen que no me enamoré de Gil Silgado. Ha sido el hombre de mi vida. Entonces me refugié en el otro que no lo debería haber hecho...», concluye.