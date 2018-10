María Castro recuerda su televisiva pedida de mano María Castro con Pablo Motos en 'El Hormiguero'. / Antena 3 La actriz acudió al programa de Pablo Motos, acompañada de Angy, para hablar de su participación en 'Amar es para siempre' LEONOTICIAS Jueves, 25 octubre 2018, 19:40

María Castro ha sido la invitada de Pablo Motos en 'El Hormiguero' junto con Angy para hablar de su participación en la séptima temporada de 'Amar es para siempre'. Pero, para empezar Castro habló de su televisiva pedida de mano: «Muchos han criticado que fuera en la televisión, pero yo no veía a nadie, para mí solo estábamos nosotros». «Fue un momento inolvidable, pero yo preguntaba dónde estaba la niña porque no tenemos niñera», confesaba María, dando detalles de todo lo que no vimos de su romántica pedida de mano.

Este momento tan emotivo ha estado acompañado de la emisión de un vídeo en el que se pudo ver una selección de parejas que han estado juntas 45, 50 o 60 años. «Yo he venido aquí a reirme, no a llorar», decía Angy mientras se secaba las lágrimas.

La pareja de actrices también han hablado de la dureza de una serie en la que hay que rodar todos los días y en la que «las escenas solo se graban dos veces». Han recordado que se levantan entre las seis y las siete de la mañana para rodar y graban hasta bien entrada la tarde.